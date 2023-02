Equipa feminina de voleibol soterrada após desabamento de prédio na Turquia

Representantes do Hatay não mais conseguiram contactar com as jogadoras.

Uma equipa feminina de voleibol ficou soterrada depois do desabamento de um prédio, na sequência do sismo de 7,8 na escala de Richter que atingiu na madrugada desta sexta-feira a Turquia e a Síria, tendo feito milhares de mortos.

De acordo com o site "Fotomac", 14 jogadoras da equipa feminina do Hatay, que disputa as divisões inferiores na Turquia, não conseguiram mais ser contactadas pelos representantes do clube.

Além das 14 voleibolistas do Hatay, seis jogadores do Malatya Metropolitan Belediyespor também terão ficado debaixo dos escombros depois de o prédio em que estavam desabar. A última informação é de que três deles haviam sido resgatados.