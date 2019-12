Declarações de Marcel Matz, treinador do Benfica, após derrota com o Tours.

O Benfica não conseguiu isolar-se no segundo lugar do Grupo D da Liga dos Campeões de voleibol, ao perder por 3-1, em casa, com os franceses do Tours, que conquistaram os primeiros pontos na competição. O primeiro set foi um cenário pesado, pois não conseguimos entrar no jogo nem colocar intensidade. Conseguimos equilibrar a partir do segundo", começou por comentar o treinador Marcel Matz.

"Eles estavam a conseguir neutralizar as coisas que fazemos bem, o que tirava a confiança aos jogadores. O Tours jogou bem e mereceu a vitória. É muito difícil jogar até com um ponto de diferença. Qualquer erro é fatal a este nível. A responsabilidade de quem está atrás [no marcador] é muito grande. Em três sets, isso caiu para o nosso lado", continuou o treinador das águias.

"Os grupos têm um equilíbrio grande, o que achava, no início, que não ia acontecer. Em função dos resultados, está tudo em aberto, ainda há nove pontos por disputar. Vai ser uma briga entre nós, Tours e Verva Varsóvia pelo segundo lugar. Enquanto tivermos chances matemáticas, vamos lutar por cada bola", concluiu.