Eliana Durão troca o Benfica pelo FC Porto no voleibol feminino

Distribuidora de 26 anos é o primeiro reforço da equipa de voleibol do FC Porto. Jogava no Benfica e vai reencontrar o treinador Miguel Coelho.

O FC Porto anunciou este sábado a contratação de Eliana Durão, distribuidora de 26 anos que representava o Benfica na última época. A internacional portuguesa vai reencontrar o treinador Miguel Coelho, com quem trabalhou no Leixões.

Eliana Durão, de 1,72m, é o primeiro reforço para esta época da equipa feminina dos dragões. Conta também com passagens por Porto Vólei e Castêlo da Maia.

"É com muita felicidade que assino pelo FC Porto. Este é um projeto campeão nestes últimos anos e, por isso, é uma honra para qualquer atleta juntar-se a este plantel. Tenho muito orgulho em ter sido uma das escolhidas. Considero-me uma atleta muito resiliente e aguerrida, os adeptos já podem ter percebido isso dos jogos que fiz contra o FC Porto. Sou muito ambiciosa e agradecida pelo apoio do público e, como adversária, percebi que são adeptos muito ligados à equipa. Podem esperar que dê tudo pelo FC Porto, seja nos treinos ou nos jogos", referiu.



"Espero encontrar uma equipa com vontade de vencer, que tenho a certeza que é o que vai acontecer, um grupo maravilhoso e com muita qualidade. É isso que todos podem esperar desta equipa da próxima época. Queremos manter os títulos que conquistámos até ao momento e acrescentar, porque há muito mais para ganhar e estamos cá para vencer tudo o que for possível. A partir do momento em que entramos no FC Porto, os nossos objetivos têm de ser ganhar tudo o que há para ganhar. A partir deste momento, vamos trabalhar para conquistarmos o campeonato, a Taça de Portugal e futuramente uma competição europeia", disse ainda, citada pelo site dos azuis e brancos.