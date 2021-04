Declarações de João Coelho (treinador do Fonte do Bastardo) após o jogo Fonte do Bastardo-Benfica (0-3), o segundo da final do play-off do Campeonato Nacional de voleibol

Sobre o jogo: "Estivemos muito fora dos nossos padrões desta época, muito longe do que já fizemos contra esta equipa ao longo da temporada. Não servimos. E não era por ser uma estratégia de forçar o serviço. Quando não se consegue servir contra uma equipa destas ou quando se oferecem os pontos, andamos sempre atrás do prejuízo. É uma das melhores equipas, se calhar, da história do voleibol do Benfica. Podemos fazer muito melhor. Tudo o resto depois complica-se, porque o adversário confiante a liderar o marcador, consegue controlar as operações, tomar as opções certas. É uma equipa experiente, trabalha bem a bola, perde pouco jogo. E é uma derrota justa, porque não jogámos aquilo que queríamos. Não foi um bom dia para nós.

Levantar cabeça: "Queremos fazer muito melhor do que isto, lavar a cara, levantar a cabeça, porque temos uma trajetória muito digna. Temos de ter a ambição de querer mostrar o nosso real valor. Nós podemos perder com o Benfica, é o mais normal, toda a gente perde jogos contra o Benfica, quase ninguém ganha, mas nós queremos dar uma imagem muito diferente daquilo que nós próprios valemos. São mais 30 jogos em cima e não valemos tão pouco como apresentámos hoje".