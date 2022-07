Dupla portuguesa no 13.º lugar no Europeu de voleibol de praia de sub-20

Redação com Lusa

Ana Rui Monteiro, de 17 anos, e Margarida Santos, de 16, foram orientadas por Pedro Santos.

A dupla portuguesa feminina de voleibol de praia constituída por Ana Rui Monteiro e Margarida Santos terminou este domingo no 13.º lugar do Campeonato da Europa de sub-20, a decorrer em Pamucak, na Turquia.

Ana Rui Monteiro, de 17 anos, e Margarida Santos, de 16, orientadas por Pedro Santos, lutavam pelo nono lugar, mas a derrota por 2-0, pelos parciais de 21-10 e 21-13, com as inglesas Katie Keefe e Isabelle Tucker, ditou como posição final o 13.º posto.

Após terem vencido três jogos consecutivos, Ana Rui Monteiro e Margarida Santos perderam no sábado o primeiro encontro frente à dupla estónia formada por Eva Liisa Kuivonen e Liisa-Lotta Jürgenson, por 2-1, pelos parciais de 21-15, 18-21 e 15-11.

Na fase de grupos, a dupla lusa derrotou sucessivamente, e sempre por 2-0, as turcas Yilmaz/Aksoy (21-17 e 21-9), as francesas Gouin/Potier (21-13 e 21-19) e as gregas Pitsigkoni/Gkizetti (21-14 e 21-10), vencendo, de forma invicta e sem sofrer qualquer parcial, o grupo A.