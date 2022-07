Dupla portuguesa disputa nono lugar no Europeu de voleibol de praia de sub-20

Redação com Lusa

Ana Rui Monteiro, de 17 anos, e Margarida Santos, de 16, orientada por Pedro Santos, perderam por 2-1 com dupla estónia

A dupla portuguesa feminina de voleibol de praia, constituída por Ana Rui Monteiro e Margarida Santos, disputa no domingo um jogo para definir a classificação entre o nono e 13.º lugares do Europeu de sub-20, na Turquia.

Após terem vencido três jogos consecutivos, Ana Rui Monteiro, de 17 anos, e Margarida Santos, de 16, orientada por Pedro Santos, foram afastadas ao perderem por 2-1, com os parciais 21-15, 18-21 e 15-11, frente à dupla estónia Kuivonen/Jürgenson.

Na fase de grupos, a dupla lusa derrotou sucessivamente, e sempre por 2-0, as turcas Yilmaz/Aksoy (21-17 e 21-9), as francesas Gouin/Potier (21-13 e 21-19) e as gregas Pitsigkoni/Gkizetti (21-14 e 21-10), vencendo, de forma invicta e sem sofrer qualquer parcial, o grupo A.