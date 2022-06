Dupla portuguesa de voleibol de praia avança para quadro principal em Itália

Pedrosa e Campos começaram por derrotar Paolo Ficosecco e Franco Arezzo Di Trifiletto, por 2-0 (21-13 e 21-14), no primeiro jogo da fase de qualificação

A dupla de voleibol de praia portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos garantiu hoje uma vaga no quadro principal do Future Beach Pro Tour de Giardini Naxos, que decorre em Itália, após bater duas duplas italianas.

Pedrosa e Campos começaram por derrotar Paolo Ficosecco e Franco Arezzo Di Trifiletto, por 2-0 (21-13 e 21-14), no primeiro jogo da fase de qualificação.

Depois, voltaram a defrontar uma dupla da casa, Fabrizio Manni e Francesco Vanni, tendo saído novamente vencedores, mas desta vez após um jogo bem mais disputado, que terminou igualmente por 2-0 (22-20 e 21-19).

O Future Beach Pro Tour de Giardini Naxos é a quinta prova do Volleyball World Beach Pro Tour da FIVB em que participam João Pedrosa e Hugo Campos, depois de terem disputado o Future Beach Pro Tour de Madrid, em Espanha, o Challenge Beach Pro Tour de Doha, no Qatar, o Challenge de Tlaxcala, no México, e o Challenge Beach Pro Tour de Itapema, no Brasil.

A jovem dupla apoiada pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e medalhada com a prata na Beach Volleyball World Tour 1-Star Cortegaça, realizada em 2021 no Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia da FPV, em Cortegaça, é acompanhada por Leonel Gomes, selecionador de masculinos.

Após a participação no torneio italiano, João Pedrosa e Hugo Campos, vice-campeões portugueses, vão estar em ação no Challenge de Espinho (14 a 17 de Julho).