Dupla Pedrosa/Campos em segundo na etapa lusa do circuito de voleibol de praia

Redação com Lusa

Javier Bello e Joaquin Bello venceram a etapa de Cortegaça do Circuito Mundial de voleibol de praia, em Ovar.

A dupla inglesa formada por Javier Bello e Joaquin Bello venceu este domingo a etapa de Cortegaça do Circuito Mundial de voleibol de praia, em Ovar, ao derrotar na final por 2-1 os portugueses João Pedrosa e Hugo Campos.

Javier Bello e Joaquin Bello conquistaram a etapa lusa de uma estrela do Circuito Mundial ao vencer João Pedrosa e Hugo Campos pelos parciais de 17-21, 21-15 e 15-8, tendo ainda Roberto Reis e Sebastião Leão terminado o torneio no terceiro lugar.

No duelo luso das meias-finais, os vice-campeões nacionais João Pedrosa e Hugo Campos venceram os campeões nacionais Roberto Reis e Sebastião Leão, por 2-0, com os parciais de 21-19 e 21-13, e marcaram presença na final com a dupla inglesa.

A dupla inglesa foi a primeira a apurar-se para a final da etapa de Cortegaça, ao eliminar a congénere austríaca formada por Jacob Reiter e Michael Murauer, por 2-0, com 21-13 e 21-17.

No encontro que antecedeu a final, para a atribuição do terceiro lugar, Roberto Reis e Sebastião Leão venceram Jacob Reiter e Michael Murauer, por 2-1, pelos parciais de 16-21, 21-17 e 15-9.