Derrota com Ucrânia dita afastamento Seleção de voleibol feminino da luta pelo Europeu

A seleção portuguesa de voleibol feminino perdeu este sábado com a Ucrânia, por 3-0, na segunda jornada do segundo torneio de qualificação, em Tbilisi, e ficou pelo caminho na corrida às últimas 12 vagas no Europeu.

Portugal estava obrigado a ganhar para manter vivas as esperanças de qualificação, mas a Ucrânia revelou-se sempre mais forte do que a equipa orientada por João José e, com os parciais de 25-14, 25-13 e 25-13, garantiu a qualificação, a par da Suécia.

Com o triunfo por 3-0, as ucranianas somaram três pontos de classificação, para um total de 10, contra zero das portuguesas, que mantiveram o terceiro lugar, com seis pontos, sem hipóteses de alcançar as rivais, independentemente do que conseguirem no domingo, frente à Suécia, que lidera o grupo.

No primeiro set, a seleção portuguesa não conseguiu manter o equilíbrio para além do parcial inicial de 3-3 e, desde cedo, viu a rival do leste europeu a distanciar-se, especialmente num período em que a Ucrânia, com um parcial de 5-0, aumentou a vantagem para nove pontos (17-8), que lhe permitiram gerir até ao 25-14 final.

Cenário idêntico viria a verificar-se no segundo período, no qual as portuguesas conseguiram manter-se na discussão do resultado apenas até ao momento em que o marcador registava 4-4 e as ucranianas começaram, novamente, a "cavar" um fosso que se alargou com um parcial de 7-0, que aumentou a vantagem ucraniana de 8-6 para 15-6 e praticamente sentenciou o set antes do 25-13 final.

Obrigada a reagir, a seleção portuguesa teve a sua melhor fase no jogo no início do terceiro set, onde chegou a conseguir a maior vantagem que teve em toda a partida, de três pontos (9-6), mas dois descontos de tempo pedidos pelo selecionador ucraniano num curto espaço de tempo tiveram o efeito desejado por Vladimir Orlov.

As ucranianas arrancaram, então, para um parcial de 19-4 que não deixou quaisquer hipóteses de reação à equipa portuguesa e colocou um ponto final no "sonho" de marcar presença na fase final do Euro'2021, que decorrerá na Sérvia, Bulgária, Croácia e Roménia, de 18 de agosto a 4 de setembro.

Ana Afonso, com 10 dos 31 pontos conseguidos pela seleção esteve em destaque no lado português, secundada por Aline Timm (seis pontos), Maria Reis Lopes (cinco), Julia Kavalenka (três), Amanda Cavalcanti (três), Inês Pereira (dois) e Marta Hurst (dois).

Portugal defronta no domingo a Suécia, às 15h30 (hora de Lisboa), na partida que encerra as contras do Grupo B do apuramento, três horas após a Ucrânia defrontar a Geórgia.