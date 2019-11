Dérbi de invencíveis foi resolvido na negra e ganhou o Benfica

Benfica terminou com a invencibilidade do Sporting

Benfica derrotou o Sporting em jogo da nona jornada do campeonato português de voleibol.

Um ponto de Marc Honoré deu a vitória ao Benfica diante do Sporting, no quinto parcial (3-2), em jogo da nona jornada do campeonato português de voleibol e terminou com a invencibilidade dos leões na prova. Com este resultado, o Benfica, que ainda não perdeu esta temporada, soma agora 23 pontos, menos dois do que os leões, mas também com um jogo a menos.

Num encontro marcado pela incerteza do princípio ao fim acabou por vencer a equipa que mais acertou nos pormenores nos momentos chave. Ao longo dos cinco parciais, por várias vezes, tanto Sporting como Benfica chegaram a ter três pontos de vantagem e rapidamente esta era anulada.

Tanto o treinador do Sporting, Gersinho, como o do Benfica, Marcel Matz, desde cedo começaram a rodar as equipas, num sinal claro de que ambos sabiam que o jogo iria ser longo. Os "encarnados" acabaram por vencer o primeiro parcial por 25-22 beneficiando de uma boa entrada do serviço e de um melhor bloco.

O Sporting sabia que o segundo set seria decisivo, até porque queria reentrar na discussão do jogo. Desde o início assumiu as despesas e a marcha do marcador, o Benfica ainda chegou a estar a vencer (15-14), mas os leões deram a volta aos acontecimentos e retribuíram o resultado do primeiro ponto.

Os campeões nacionais entraram em falso no terceiro parcial. Rapidamente se encontraram a perder por cinco pontos (8-3). Melhor, nesta fase, beneficiando da dupla Miguel Maia e Ángel Dennis, o Sporting nunca desarmou e ampliou mesmo a contagem para sete (19-12). A sentença estava feita. Macel Matz bem olhava para cima, mas o jogo para o Benfica estava da cor do teto do pavilhão João Rocha: negro.

Com a reviravolta no marcador e com um jogo já este domingo, com o Castêlo da Maia para a 10.ª jornada, o Benfica beneficiou de uma série de erros do serviço e no ataque do Sporting para se manter à tona da água. A formação de Alvalade ainda chegou à condição de vencedor, mas já que estavam frente à frente as duas melhores equipas a atuar em Portugal o jogo tinha de ir para o quinto set. E foi o que aconteceu. O Benfica acabaria por vencer por 25-23.

Na negra o Sporting entrou melhor, chegou a estar a vencer por quatro pontos (10-6), mas Hugo Gaspar puxou dos galões, apareceu nos momentos decisivos. Na igualdade (13-13) e na reviravolta (18-16) e depois Marc Honoré selou o resultado.

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 2-3.

Parciais: 22-25 (27 minutos), 25-22 (27), 25-15 (23), 23-25 (28) e 16-18 (21).

Sob a arbitragem de Pedro Pinto e Rui Reis as equipas atuaram com os seguintes jogadores:

- Sporting: Thiago Sens, Ángel Dennis, Miguel Maia, Renan da Purificação, André Brown e João Fidalgo (líbero). Jogaram ainda: Athos Costa, José Pedro Monteiro, Gil Meireles, Lourenço Martins e Rodrigo Pernambucano.

Treinador: Gersinho.

- Benfica: Raphael Oliveira, Théo Lopes, Flávio Soares "Zelão", Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Peter Wohlfahrtstatter, André Lopes, Hugo Gaspar, Nuno Pinheiro e Marc Honoré.

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: cerca de 1.708 espectadores.