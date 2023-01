Decidido na negra: Benfica vence Sporting na segunda fase

Num encontro com duas caras, onde o Benfica foi superior nos primeiros dois parciais

O Benfica venceu na negra o Sporting em jogo da sexta jornada da série A da segunda fase do campeonato nacional de voleibol, por 3-2, e mantém a liderança isolada, agora com 24 pontos.

Num encontro com duas caras, onde o Benfica foi superior nos primeiros dois parciais e o Sporting no terceiro e quarto.

No parcial do tudo ou nada, o Benfica entrou melhor e foi comandando as operações, na troca de campo vencia por quatro (8-4) e quando chegou aos 12-7 ficou claro que o triunfo cairia para os lados da Luz.

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 2-3.

Parciais: 19-25 (28 minutos), 18-25 (27), 25-22 (30), 25-20 (28) e 10-15 (18).

Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira e Sofia Costa, as equipas alinharam:

- Sporting: Josué Lopez, Thiago Gelinski, Gabriel Bertolni, Pedro Cardoso, Tiago Barth e Gil Meireles (líbero). Jogaram ainda: Joaquín Gallego, Kelton Tavares, José Masso, Brian Melgarejo e José Jardim.

Treinador: João Coelho.

- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wohlfahrtstatter, Aaro Nikula, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Thales Falcão, Bernardo Westermann, Hugo Gaspar e Pablo Machado.

Treinador: Marcel Matz.