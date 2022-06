"Creio que o voleibol masculino já atingiu um nível de topo, mas o feminino também o pode atingir"

Declarações de Hugo Silva, selecionador de Portugal, após o encontro com a Eslovénia (3-0)

Resumo do jogo: "A equipa melhorou aquilo que vimos de menos bom no último jogo, apesar de estarmos longe dos níveis de qualidade precisos a este nível internacional. A margem de crescimento é muito grande. Podemos crescer muito mais, mas assumimos este jogo com muita responsabilidade. Apesar da juventude da equipa da Eslovénia, percebemos que tinha qualidade. Quando a juventude se viu com aquele "pontinho de vantagem", poderia ter complicado muito o nosso jogo."

Respeito pelo adversário: "Soubemos respeitar o adversário, o talento que esta equipa da Eslovénia tem e jogámos com alguma mestria em todos os sets."

Crescimento do voleibol feminino: "Vejo crescimento em todos os aspetos. Creio que voleibol masculino já atingiu um nível de topo, mas o voleibol feminino também o pode atingir e manter-se por lá durante muito tempo. É preciso as jogadoras investirem mais na modalidade, entregarem-se de "corpo e alma", como profissão, ao voleibol. Se assim for, podemos chegar lá. Se não for assim, ainda vamos "andar a penar".

Próximo adversário: "A Suécia [próxima adversária de Portugal] é a favorita [a vencer a Silver League europeia]. Não quiseram jogar esta competição no ano passado. Tem várias jogadoras internacionais, uma delas foi campeã europeia no seu clube [Isabelle Haak, no Vakifbank de Istambul, da Turquia]. Vai ser um desafio giro para nós. Estes embates fazem-nos falta para crescermos."