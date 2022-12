Conhecido o sorteio dos oitavos da Taça de Portugal de voleibol. Confira aqui

O Benfica, detentor da Taça de Portugal, vai defrontar nos oitavos de final o representante da Madeira.

O Benfica, detentor da Taça de Portugal de voleibol, vai defrontar nos oitavos de final o representante da Madeira, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da Federação, no Porto.

Os encarnados, que lideram o ranking com 19 troféus e estão em primeiro lugar no campeonato, vão aguardar, como visitantes, pela definição do representante da Madeira, enquanto o Sporting, que soma quatro êxitos na competição, jogará em casa do Sporting de Espinho, segundo da hierarquia, com 12 Taças.

O Leixões, que é segundo no campeonato, visita o Fonte Bastardo, quinto, enquanto o Vitória de Guimarães, sétimo, será anfitrião do Esmoriz, quarto.

O sorteio dos quartos de final vai realizar-se em 1 de fevereiro.

Programa dos oitavos de final:

Vitória de Guimarães - Esmoriz

Sporting de Espinho - Sporting

Voleibol Clube de Viana - CV Oeiras

Fonte Bastardo - Leixões

Representante Madeira - Benfica

AA São Mamede - SC Caldas

Ala Gondomar - Académica de Espinho

Castelo da Maia - CG Santo Tirso