Conhecido o calendário de voleibol: Sporting-Benfica na nona jornada

O tetracampeão de voleibol Benfica vai iniciar a defesa do título com uma visita ao Leixões, em 7 de outubro, ditou esta terça-feira o sorteio do campeonato nacional, realizado no Porto.

Já a Fonte do Bastardo, vice-campeã, recebe na primeira ronda o Castêlo da Maia, enquanto o primeiro embate entre o Benfica e o Sporting vai decorrer à nona jornada, no pavilhão João Rocha, em 12 de dezembro.

O Sporting de Espinho continua a ser a equipa com mais títulos, com 18, seguido de Técnico (13), Benfica (11), FC Porto (nove), Leixões (oito) e Sporting (seis).

No setor feminino, o campeão FC Porto - deixou a parceria com a AJM (Academia José Moreira), que desde 2019 conquistou os cetros disputados - começa em casa do Ginásio Vilacondense.

O vice Leixões principia a época no reduto do Benfica, enquanto o Sporting será anfitrião do Castêlo da Maia.

Os finalistas das duas últimas épocas, FC Porto e Leixões, encontram-se apenas na 12.ª ronda, em 10 de dezembro, sendo que o primeiro dérbi lisboeta será um Sporting-Benfica, à 10.ª jornada, em 19 de novembro.

O Leixões é a equipa com mais títulos no campeonato feminino, com 18, tantos quantos Castêlo da Maia e Benfica juntos, ambos com nove, cada.