Confira o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal em voleibol

Redação com Lusa

Sporting, em masculinos, defronta o Caldas se vencer a eliminatória dos "oitavos".

O Sporting, atual detentor da Taça de Portugal de voleibol masculino, jogará nas Caldas da Rainha nos quartos de final da prova, se passar a ronda dos 'oitavos', que ainda tem por disputar.

O sorteio, realizado em Lisboa, ditou ainda que o Benfica, campeão nacional, se desloque a Esmoriz, isto se superar o Leixões nos oitavos de final, que também estão por disputar.

Quanto à Fonte do Bastardo, atual líder da Liga, vai deslocar-se ao recinto do Sporting de Espinho, enquanto o Vitória de Guimarães defrontará o vencedor do duelo entre Santo Tirso e São Mamede.

A data prevista para a eliminatória é 20 de fevereiro, com exceção do jogo entre Esmoriz e Benfica ou Leixões, que será a 27 de fevereiro, por opção das equipas.

Os três jogos dos 'oitavos' que não se disputaram estavam marcados para o último fim de semana mas acabaram por ser adiados devido a surtos de Covid-19 em várias equipas. O Santo Tirso-São Mamede joga-se a 09 de fevereiro e o Benfica-Leixões a 20 de fevereiro.

O sorteio da competição feminina também se realizou esta terça-feira, com os jogos marcados para 19 de fevereiro.

As leixonenses, detentoras do troféu, recebem o vencedor do jogo ainda por realizar entre Benfica e Desportivo das Aves.

Programa dos quartos de final de masculinos:

Sporting das Caldas - Vencedor do Sporting-Académica de Espinho

Sporting de Espinho - Fonte do Bastardo

Esmoriz - Vencedor do Benfica-Leixões

Vencedor do Santo Tirso-São Mamede - Vitória de Guimarães

Programa dos quartos de final de femininos:

Sporting - Clube K

FC Porto - PV2014/AVC Efanor

Leixões - Vencedor do Benfica-Desportivo das Aves

Vencedor do Vilacondense-Vitória de Guimarães - Castêlo da Maia.