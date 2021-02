Confira o sorteio da final-8 da Taça de Portugal

A fase final da prova de voleibol masculino vai realizar-se em Santo Tirso e o Benfica defende o troféu.

A final a oito da Taça de Portugal masculina vai disputa-se nos dias 5, 6 e 7 de março, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso e no Pavilhão do Ginásio Clube de St.º Tirso.

O Benfica, detentor do título, vai defrontar a Ac. S. Mamede, enquanto a Fonte do Bastardo, finalista na última edição, mede forças com o Caldas.

Confira os resultados do sorteio:

5 de Março (sexta-feira) - GC Santo Tirso

Ac. S. Mamede-Benfica (18h30)

Caldas-Fonte do Bastardo (21h00)

VC Viana-Leixões (18h30)

Ac. Espinho-Sporting (21h00)

6 de Março (sábado) - Pav. MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Viana/Leixões-Ac. Espinho/Sporting (15h00)

Ac. S. Mamede/Benfica-Caldas/F. Bastardo (18h00)

7 de Março (domingo) - Pavilhão Municipal de Santo Tiirso

Final