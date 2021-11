Clube K vence na Dinamarca e segue em frente na Taça Challenge

No jogo realizado em Birkerod, na Dinamarca, a equipa açoriana não facilitou e resolveu o jogo em três sets, vencendo por 19-25, 14-25 e 16-25.

O Clube K venceu as dinamarquesas do Holte If por 3-0, no jogo da segunda mão da Taça Challenge de voleibol feminino, carimbando assim a presença nos 16 avos de final da competição.

A partida foi arbitrada pela norueguesa Ellen Mari Burheim e pelo sueco Martin Stenbock.

No jogo da primeira mão dos 32 avos de final, realizado na semana passada em Ponta Delgada, nos Açores, o Clube K, orientado por João Carronha, já tinha vencido as dinamarquesas por 3-0.

O Clube K está a participar pela sétima vez nas competições europeias.