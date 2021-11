Clube K eliminado pelo Potsdam na Taça Challenge de voleibol feminino

Os parciais de hoje foram de 25-12, 25-12 e 25-14.

O Clube K voltou esta quarta-feira a perder por 3-0 em Potsdam, no segundo jogo dos 16 avos de final da Taça Challenge de voleibol feminino, com as alemãs a confirmarem ser muito mais fortes que as micaelenses.

Os parciais de hoje foram de 25-12, 25-12 e 25-14, um pouco mais desequilibrados que os do jogo de terça-feira, também em Potsdam, que foram de 25-15, 25-14 e 25-18.

Os dois jogos destes 16 avos de final foram disputados em Potsdam por acordo entre os clubes, para limitar custos.