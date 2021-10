Clube K adianta-se na fase de qualificação da Taça Challenge feminina

O Clube K as dinamarquesas do Holte If por 3-0, em jogo da primeira mão da qualificação da Taça Challenge de voleibol, nos Açores

Triunfo do clube dos Açores foi inequívoco Holte IF apenas ameaçou as jogadoras açorianas no segundo parcial

O Clube K venceu, esta terça-feira, de forma clara as dinamarquesas do Holte If por 3-0, em jogo da primeira mão da qualificação da Taça Challenge de voleibol feminino, realizado em Ponta Delgada, nos Açores.

Com Kátia Silva em destaque, a equipa açoriana resolveu o jogo em três 'sets', vencendo por 25-15, 25-22 e 25-15.

O Clube K foi superior ao longo de todo o encontro. O Holte IF, que só conseguiu ameaçar as açorianas no segundo parcial, não teve argumentos para fazer frente à equipa da casa, liderada pelo treinador João Carronha.

A partida, realizada no Complexo Desportivo das Laranjeiras, em Ponta Delgada, foi arbitrada pela espanhola Gloria Souto Jiménez e pelo francês Ehsan Rejaeyan.

O jogo da segunda mão está marcado para daqui a uma semana (02 de novembro) na Dinamarca.