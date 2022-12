Clássico no voleibol feminino com triunfo da AJM/FC Porto

Perante o olhar atento de Pinto da Costa na bancada, as bicampeãs nacionais repetiram o resultado de há um mês, somando o 11.º triunfo - terceiro consecutivo - sobre o Benfica em 15 encontros.

A ronda inaugural da segunda fase do campeonato nacional feminino teve clássico no Dragão Arena e a AJM/FC Porto bateu o Benfica por 3-0. Com algumas lacunas na receção, as bicampeãs nacionais viram o adversário a distanciar-se no início (8-13), até que a dupla norte-americana Tia Jimerson e Kyra Holt conduziram a reviravolta (25-20).

Sob o olhar atento de Pinto da Costa, as azuis e brancas entraram a todo o gás no segundo parcial (4-1); as águias tentaram reagir, mas o desfecho foi semelhante (25-22).

A superioridade caseira acentuou-se no derradeiro set (18-9) e, aproveitando os sucessivos erros das encarnadas no ataque, as portistas selaram o resultado em 3-0 (25-12). Foi o 11.º triunfo - terceiro consecutivo - sobre o Benfica em 15 encontros e a AJM/FC Porto lidera a nova fase, mas empatada até nos pontos por set com o Porto Vólei.