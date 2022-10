Champions de voleibol: Benfica está na terceira ronda de qualificação

Águias derrotaram esta quarta-feira os neerlandeses do Dínamo Apeldoorn, por 3-0.

O Benfica apurou-se para a terceira ronda de qualificação da Liga dos Campeões em voleibol, a última eliminatória antes da fase de grupos, ao receber e vencer os neerlandeses do Dínamo Apeldoorn, por 3-0.

Depois do triunfo na primeira mão desta segunda ronda de qualificação, por 3-1, os encarnados entraram demasiado confiantes e começaram a ser surpreendidos pela formação de Apeldoorn, cidade dos países baixos da província de Guéldria, devido a erros na receção e ao bom bloco apresentados pelos forasteiros, que a meio do primeiro parcial chegaram a estar a vencer, por 11-6.

O ponto conquistado por Pablo Machado, que colocou os comandados de Marcel Matz na condição de vencedores (15-14), 'acordou' a equipa para um triunfo no parcial, por 31-29, ao fim de 33 minutos.

Se, no primeiro set, a corrida pela "remontada" obrigou o Benfica a um desgaste maior, no segundo, com as correções de erros e um melhor serviço, o triunfo, que acabou por ser "fácil", por 25-16, acabaria garantir a eliminatória.

A partir daqui, o jogo serviu "apenas" para cumprir calendário. O Dínamo Apeldoorn, mesmo que forçasse a partida a mais três parciais, já não poderia passar à terceira ronda.

Ainda assim, os neerlandeses jogaram pela honra e mantiveram-se a lutar pelo ponto, até que Carlos Puron selou o 25-21, tendo sido fortemente felicitado pela equipa.

O adversário da próxima ronda será definido esta quinta-feira após a realização do jogo entre os finlandeses do Sastamala e os austríacos do Zadruga. No primeiro jogo, a equipa austríaca venceu por 3-2. Quem vencer a terceira ronda apura-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Dínamo Apeldoorn, 3-0.

Parciais: 31-29 (33 minutos), 25-16 (23) e 25-21 (24).

Sob a arbitragem de Stefano Cesare (Itália) e David Fernandez Fuentes (Espanha), as equipas alinharam:

- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Pablo Machado, Tiago Violas e Ivo Casas (líbero 1). Jogaram ainda: Lucas França, Bernardo Westermann, Aaro Nikula, André Lopes, André Aleixo, Bernardo Silva (líbero 2), Carlos Puron e Falcão.

Treinador: Marcel Matz.

- Dínamo Apeldoorn: Joris Berkhout, Sjors Tijhuis, Ricardo Hofman, Ramón Gion-Martinez, Martjin Brilhuis e Niels Lipke (líbero). Jogaram ainda: Robin Boekhoudt, Sil Meijs, Yannick Bak, Mike Van Cooten e Duco Krook.

Treinador: Redbad Strikwerda.