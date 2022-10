Castêlo da Maia evita euforias e técnico assume "bom arranque e nada mais"

João Franco, treinador do Castêlo da Maia, desvaloriza a liderança inesperada e os 3-0 ao Sporting

Fundado em 1973, o Castêlo da Maia tem sido um dos expoentes do voleibol português no feminino e possui um tetracampeonato no masculino, festejado no início do século (2000 a 2004). Desde então, já garantiu por diversas vezes um lugar no play-off do título, mas não o joga desde 2017/18. Esta época, embora leve apenas três jornadas, a equipa agora orientada por João Franco divide a liderança do campeonato com Benfica e Esmoriz e já bateu o Sporting. "Não somos equipa sensação", diz o técnico.

Com a saída de Nuno Abrantes, rumo à Fonte do Bastardo, os maiatos contrataram João Franco, de 35 anos e com duas épocas de liderança no VC Viana.

"Estamos a trabalhar para ser uma equipa competitiva e organizada. Vamos jogo a jogo, porque este ano todas as equipas têm muitos argumentos, o que obriga a ter cuidado e exige uma boa preparação. O que fizemos é sinal de bom arranque, nada mais", diz "Xipo", como é conhecido no mundo do voleibol.

Com novo técnico e quatro reforços, o clube do Castêlo está a fazer o melhor arranque de época desde 2012/13, com três vitórias em três jogos. E o Sporting tombou na Maia pela margem máxima (3-0).

"Dei os parabéns aos meus jogadores, porque fomos competentes. No entanto, temos de virar as atenções para o jogo seguinte, que é frente ao Leixões", contou o treinador, apontando já a sábado (16h00) e garantindo que a época é longa e "duelos difíceis se avizinham".

O segredo para o sucesso é, diz, estarem "todos a trabalhar para o mesmo", tendo como meta, para já, "garantir um lugar entre os oito primeiros", pois o play-off do título é uma ambição ainda distante.





Um treinador com três ofícios



João Franco é um homem de três ofícios: professor de Educação Física, treinador de voleibol e de padel, profissões que concilia com a ajuda da equipa técnica.

"Tem de haver tempo para tudo. Com a organização do Gonçalo Arezes, fica tudo mais fácil", contou o vianense, irmão da bicampeã europeia de bilhar pelo FC Porto, Vânia Franco.

Formado no VC Viana como jogador, teve no seu clube o primeiro convite para treinador, em 2020. O novo desafio do Castêlo da Maia agradou-lhe. "O presidente Luís Azevedo ligou-me e explicou o projeto, que achei muito interessante", revelou Xipo.