Campeonato de voleibol arranca e promete uma verdadeira disputa a três

Benfica defende o título frente a Sporting e Fonte do Bastardo, vice-campeão e detentor da Supertaça, respetivamente.

O campeonato nacional de voleibol arranca este sábado e promete uma verdadeira luta a três. Sporting, finalista vencido na época passada, e Fonte do Bastardo, que recentemente ergueu, pela primeira vez, a Supertaça, juntam-se ao tricampeão Benfica no lote de favoritos à conquista do título. Para tentar travar o domínio encarnado, os rivais surgem com equipas fortes e renovadas, tendo recrutado alguns talentos no estrangeiro.