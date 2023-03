Caíque Silva: "Só nós sabemos o que passámos nesta semana..."

Declarações após a vitória do Benfica na final da Taça de Portugal masculina de voleibol, contra a Fonte do Bastardo (3-0), disputada hoje no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Nuno Abrantes (treinador da Fonte do Bastardo): "Não conseguimos ter o desempenho que precisávamos e o Benfica teve muito mérito, [esteve] muito bem no serviço. Não servimos como é habitual. São as circunstâncias, são o que são. Não nos vamos lamentar nem arranjar desculpas, mas seria fácil. Num outro dia podia ter sido diferente. Continuámos a acreditar, mas faz parte."

Caíque Silva (jogador da Fonte do Bastardo): "Só nós sabemos o que passámos nesta semana que passou. Em momento nenhum a equipa trouxe isso para a quadra. Se foi sentido no corpo? Não posso dizer se sim ou não. Estávamos lá, e naquele momento demos tudo o que pudemos, entregámos corpo, alma e coração. Saímos de cabeça erguida, dentro das condições que nos deram.

Fizemos o nosso melhor e temos de nos agarrar a isso, temos potencial para chegar a finais, temos de chegar à final do campeonato. Temos 24 horas para chorar, depois é fazer "reset" e focar no campeonato.

Trabalhamos sempre no duro. Não é porque o resultado não vem que temos de deixar de trabalhar. Temos muito mais vitórias num ano do que derrotas. É difícil lidar? É. Mas o caminho é trabalhar, não baixar a guarda. Não há outra maneira."