Encarnados ultrapassados pelo Roeselare da Bélgica

O Benfica sofreu esta quarta-feira a segunda derrota na Liga dos Campeões.

Na segunda jornada do grupo C, as águias perderam com os belgas do Roeselare, por 2-3, pelos parciais de 25-23, 24-26, 23-25, 25-22 e 9-15.

Num jogo emotivo na Luz, de mais de duas horas, três serviços diretos de Mart Tammearu na negra desequilibraram.

Na próxima jornada, dia 29, os encarnados recebem o Tours de França.