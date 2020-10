Benfica vence o dérbi contra o Sporting e prolonga invencibilidade no campeonato

Encarnados triunfaram por 1-3

O Benfica manteve este sábado a invencibilidade no Campeonato Nacional, ao vencer o Sporting, no Pavilhão João Rocha, por 3-1.

Protagonistas de um duelo intenso nas meias-finais da Supertaça há 10 dias - os encarnados triunfaram na negra -, os dois rivais tiveram mais um jogo equilibrado desde o início, de tal forma que o primeiro set só se resolveu nas vantagens (24-26).

O segundo parcial voltou a pertencer ao Benfica (18-25), reagindo os leões no terceiro pelos mesmos pontos (25-18). No set seguinte, as águias resolveram (15-25), totalizando seis triunfos no mesmo número de partidas e liderando isoladas na classificação. Com o adiamento do final da Supertaça, que se realizaria na quarta-feira, o próximo desafio dos comandados de Marcel Matz é diante o Leixões, no sábado.

O Sporting averbou a primeira derrota em quatro jogos, isto depois de ter começado o campeonato mais tarde, devido a um surto na equipa ainda em setembro.