Benfica vence Vojvodina na "negra" e faz história na Liga dos Campeões

Águias, terceiras classificadas e sem hipótese de apuramento para a próxima fase da prova europeia, nunca haviam vencido dois duelos numa fase de grupos

O Benfica fez, esta quinta-feira, história na Liga dos Campeões de voleibol ao conquistar, pela primeira vez, a segunda vitória da fase de grupos, depois de levar a melhor sobre o Vojvodina, por 3-2, em jogo da sexta jornada do grupo D.

Com este triunfo, os encarnados, que já não tinham possibilidade de seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões, à semelhança dos sérvios, somaram o sexto ponto no grupo, terminando no terceiro lugar.

Depois do triunfo, por 3-1, desta quarta-feira, o Benfica perseguia o sonho melhorar o registo na Liga dos Campeões. Há dois anos os comandados de Marcel Matz tinham conseguido vencer os polacos do Verva Varsóvia (3-1), mas ficaram em quarto e último lugar no grupo D, com três pontos.

Se o jogo de hoje se equivaleu ao desta quarta-feira, por não se ter notado grande diferença de atributos entre as duas equipas, foi evidente que no capítulo do serviço o Benfica cometeu muito mais erros, o que fez com que nunca conseguisse descolar dos sérvios e nos momentos de igualdade "deu" o ponto ao adversário em vez de ficar na frente do marcador.

Os tricampeões nacionais entraram a todo o gás, rodando os líberos consoante quem detinha o serviço (Ivo Casas a defender, Bernardo Silva a atacar), à semelhança daquilo que o Vojvodina tinha feito na véspera, contudo vários erros nos serviços e no bloco permitiram que os sérvios fizessem a reviravolta e conquistassem o primeiro parcial (25-23).

Marcel Matz tinha neste jogo um grande dilema: ou "colocava a carne toda no assador" ou poupava fisicamente os jogadores, já que no domingo o Benfica mede forças com o Leixões (Taça de Portugal) e na segunda-feira com o líder do campeonato nacional, o Fonte Bastardo.

Sem nunca deixar os pentacampeões sérvios fugirem, os encarnados foram gerindo esforços até que foram obrigados a colocar em campo André Aleixo, Hugo Gaspar, Tiago Violas e Flávio Soares "Zelão", em simultâneo, melhorando significativamente no bloco e no remate, o que moralizou a equipa para uma remontada resolvida com os pontos de Aaaro Nikula e André Aleixo (26-24).

À semelhança do que acontecera esta quarta-feira, o Vojvodina praticamente não rodou os jogadores e ressentiu-se disso no terceiro set. Embora permanecessem eficazes no serviço, os erros na receção e na defesa fizeram com que os "encarnados" ganhassem uma almofada de cinco pontos (19-14), contudo, tal como no segundo parcial, foi necessário recorrer ao 26.º ponto, desta feita sendo "Zelão" e André Lopes os jogadores decisivos.

O Benfica entrou em falso no quarto parcial, o Vojvodina chegou a estar a vencer por cinco pontos (12-7 e 16-11), os "encarnados" chegaram a igualar o jogo por diversas vezes, mas os erros nos serviços, com a bola a bater na rede, inviabilizaram a "remontada", tendo os sérvios vencido por 27-25.

Na "negra", o duelo de forças foi-se mantendo, até que o doutor Hugo Gaspar puxou dos galões e na ponta final fez três pontos consecutivos, colocando o Benfica a ganhar por três pontos (14-11), com a estocada final a pertencer a André Aleixo, embora a bola tenha ido para fora depois de bater num jogador sérvio, selando o 15-11.