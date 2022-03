Benfica vence Sporting e garante primeiro lugar na segunda fase

O Benfica confirmou hoje o primeiro lugar da segunda fase regular do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o Sporting por 3-1, em jogo da 14.ª jornada, no pavilhão João Rocha.

Com este triunfo na casa dos leões, o Benfica termina esta fase do campeonato no primeiro lugar da classificação e garante que vai poder decidir o play-off a jogar na Luz, frente ao Esmoriz, quarto qualificado desta fase. Já o Sporting encerra esta fase na terceira posição e vai defrontar no play-off os açorianos da Fonte do Bastardo.

O Sporting arrancou melhor no primeiro set, esteve mais concentrado na quadra e rapidamente chegou ao 5-1 no marcador. Esta vantagem deu aos leões a tranquilidade necessária para gerir o resultado, com o Benfica sem argumentos para inverter a tendência. A vantagem da equipa leonina chegou aos oito pontos e fechou o primeiro parcial em 25-17.

No segundo set o Benfica apresentou-se mais concentrado e empatou o encontro. O equilíbrio foi a nota dominante, com as águias muito melhor no serviço, mais concentradas e a variar no ataque, andando quase sempre na frente do marcador, que acabou por fechar em 23-25, favorável à equipa de Marcel Matz.

No terceiro set, o Benfica imitou a entrada do Sporting no jogo e colocou-se em vantagem por 4-1, fazendo valer o seu bloco e aproveitando os erros leoninos. O parcial parecia favorável aos encarnados, mas o side out instalou-se e o dérbi passou a discutir-se ponto a ponto. O Sporting chegou a conseguir o empate a 24 pontos, mas nessa altura o Benfica foi mais forte e fechou o terceiro parcial em 24-26.

Na frente do marcador, o Benfica entrou decidido a fechar o jogo no quarto set e desde cedo se percebeu que seria difícil ao Sporting contrariar a dinâmica encarnada. Forte no ataque, o Benfica aproveitou os erros defensivos do Sporting e com o set encaminhado os leões baixaram os braços, com o parcial a fechar em 25-18 favorável ao campeão nacional.

Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 1-3.

Parciais: 25-17, 23-25, 24-26 e 18-25.

Sob arbitragem de Luís Meireles e Rui Reis, as equipas alinharam:

- Sporting: Tiago Pereira, Thiago Gelinski, Leon Yohan, Rafael Cavalcanti, Joaquin Gallego e Gil Meireles (líbero). Jogaram ainda: José Masso, Victor Hugo, Frederico Santos e João Fidalgo.

Treinador: Gersinho.

- Benfica: Rafa, Hugo Gaspar, Lucas Santos, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Bernardo Westermann, Aaro Nikula, André Lopes, André Aleixo e Flávio Soares.

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: Cerca de 1000 espectadores.