Benfica vence Sastamala e está na fase de grupos da Champions de voleibol

Na fase de grupos, o Benfica vai estar integrado no Grupo C, juntamente com os italianos do Civitanova, os belgas do Roeselare e os franceses do Tours VB.

O Benfica qualificou-se esta quarta-feira pelo segundo ano consecutivo para a fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, ao vencer os finlandeses do Sastamala, por 3-1, na segunda mão da terceira ronda de qualificação.

Depois de já ter vencido fora por 3-1, os encarnados voltaram a triunfar e asseguraram o apuramento com os parciais de 25-16, 20-25, 25-23, 25-18.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sastamala, 3-1.

Parciais: 25-16 (26 minutos), 20-25 (30), 25-23 (29) e 25-18 (20).

Sob a arbitragem de Pawel Burkiewicz (Polónia) e Nurper Ozbar (Turquia), as equipas alinharam:

Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Lucas França, Tiago Violas e André Aleixo. Jogaram ainda: Bernardo Silva (líbero), Bernardo Westermann, Aaro Nikula, André Lopes, Pablo Machado e Thales Falcão.

Treinador: Marcel Matz.

Sastamala: Urpo Sivula, Karli Allik, Mikko Esko, Jacob Ekman, Antti Makinen e Eetu Pennanen (líbero). Jogaram ainda: Raivis Oiguss (líbero), Severi Savonsalmi, Bem-Simon Bonin, Joel Laakso, Tino Vuori, Mikko Karjarinta e Jiri Leinonen.

Treinador: Janne Kangaskokko.

Assistência: 511 espectadores.