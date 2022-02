Benfica vence Fonte do Bastardo na "negra" e assume liderança do campeonato

Encarnados são líderes da segunda fase do campeonato (série dos primeiros), apesar de terem menos pontos do que a formação açoriana.

O Benfica recebeu e venceu esta segunda-feira a Fonte do Bastardo, por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional de voleibol masculino (série dos primeiros).

A formação encarnada venceu com os parciais de 18-25, 25-17, 25-18, 22-25 e 20-18, num jogo bastante equilibrado, como se pode verificar pelo marcador, e assumiu a liderança da tabela, que antes era ocupada precisamente pela formação açoriana.

O Benfica é primeiro classificado, apesar de ter menos pontos (26) do que a Fonte do Bastardo (28), uma vez que o primeiro critério considerado é o número de vitórias. As "águias" têm 10, os açorianos 9.