Benfica vence em Alvalade no arranque do play-off

O Benfica venceu este sábado o Sporting, por 3-2, no primeiro jogo da meia-final do play-off do Campeonato Nacional de voleibol, num encontro só decidido na "negra" e em que o equilíbrio foi a nota dominante.

No Pavilhão João Rocha, o Benfica colocou-se a vencer por 2-0 (23-25 e 22-25), mas o Sporting reagiu e chegou ao empate (25-22 e 26-24), mas não resistiu ao último e decisivo parcial, onde o Benfica foi superior e venceu por 17-15, fechando o jogo em 3-2.

O Benfica arrancou melhor no primeiro jogo da meia-final do play-off do Campeonato Nacional de voleibol, mas o Sporting nunca deixou descolar as "águias' e passou para a frente do marcador aos 6-5, chegando mesmo a dispor de quatro pontos de vantagem nos 14-10.

Era a vez da equipa da Luz correr atrás do prejuízo e o empate surgiu já nos instantes finais do primeiro set, com empate a 20. Numa altura decisiva, o Sporting cometeu dois erros não forçados, com dois toques na rede, e o Benfica aproveitou para fechar um primeiro parcial muito renhido em 25-23.

O segundo set teve uma história decalcada do primeiro: o Sporting a liderar durante quase todo o parcial e o Benfica a apoderar-se da liderança já dentro dos 20 pontos. Na reta final, o bloco defensivo do Benfica mostrou-se insuperável e permitiu às águias fazer o 2-0 no encontro, com 22-25 no marcador.

Tal como nos dois primeiros sets, a alternância na liderança do marcador foi uma constante no terceiro e foram os detalhes a ditar o vencedor, com o Sporting a superiorizar-se e a reentrar na discussão ao vencer por 25-22.

O Benfica chegou a estar a vencer por 11-8, mas, depois de um desconto de tempo, o Sporting teve força para virar o jogo e desta vez não deixou fugir a vantagem.

No quarto set, o Sporting vingou-se do Benfica, e quando os encarnados já prepararam os festejos com 20-17 no marcador, os leões cerraram os dentes e acabaram por vencer por 26-24, fazendo o 2-2 no marcador.

Na "negra', o Benfica recuperou animicamente após dois parciais perdidos e, com uma melhor ação no bloqueio, conseguiu a vitória, fechando o quinto set em 17-15.

Com esta vitória na casa do rival, o Benfica parte em vantagem para o que sobra do play-off, com os dois próximos encontros a serem realizados no pavilhão da Luz.

Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 2-3.

Parciais: 23-25, 22-25, 25-22, 26-24 e 15-17.

As equipas atuaram com os seguintes jogadores:

- Sporting: Paulo Victor, Victor Hugo, Robinson, Renan Purificação, Bruno Alves, João Fidalgo (líbero) e Eder Levi. Jogaram ainda: Hélio Sanches, André Saliba e Miguel Maia.

Treinador: Gerson Amorim.

- Benfica: André Lopes, Theo Lopes, Tiago Violas, Pedro Lobo, Japa, Marc Honoré e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda Hugo Gaspar, Rapha e Nuno Pinheiro.

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.