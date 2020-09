Benfica-Sporting nas meias-finais da Supertaça de voleibol

Fonte do Bastardo vai defrontar o Espinho.

O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar o Sporting nas meias-finais da Supertaça de voleibol masculino, enquanto o Fonte do Bastardo, finalista derrotado da última edição, jogará contra o Sporting de Espinho.

Os campeões e a formação açoriana destacaram-se na fase de grupos, disputada em Gondomar e que envolveu seis equipas, e fecharam hoje a sua prova com vitórias sobre Sporting de Espinho e Sporting, respetivamente.

Por não se terem concluído o último campeonato e a Taça de Portugal, devido à pandemia de covid-19, esta época a Supertaça assume figurino diferente, com dois grupos de três equipas e meias-finais cruzadas, sempre em Gondomar, neste fim de semana e no próximo.

No grupo A, o Benfica, que já tinha derrotado o São Mamede, voltou a ganhar por 3-0, registando parciais de 25-17, 25-20 e 25-18 sobre a formação espinhense.

Apurando-se em primeiro e segundo no grupo, só lhes faltava saber quem seriam os próximos adversários, ou seja, o segundo e o primeiro do grupo B, respetivamente, o que só veio a ser conhecido já de noite, com o Sporting a dar muito trabalho aos açorianos, mas a sucumbir por 3-2.

O Fonte do Bastardo, que conseguiu os parciais de 26-28, 25-18, 25-20, 20-25 e 15-13, ganha o grupo só com vitórias, o Sporting, que vencera o Leixões, fica em segundo.

No próximo sábado e de novo em Gondomar jogam-se as meias-finais cruzadas entre os primeiros desta fase de grupos, ou seja, Fonte do Bastardo-Sporting de Espinho e Benfica-Sporting.

A final, entre os vencedores está agendada para domingo.

Em 2019, o Benfica venceu o Fonte do Bastardo e ficou com a Supertaça, então com o formato tradicional de um jogo só, disputado no Pavilhão Cidade de Almada.