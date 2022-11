Benfica soma novo desaire na Liga dos Campeões de voleibol

Com novo desaire, o Benfica permanece na última posição

O Benfica somou o terceiro desaire, em outros tantos jogos, no Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol, pela primeira vez sem ser na negra, perdendo por 3-1 com os franceses do Tours.

No Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, os encarnados ainda conquistaram o primeiro parcial da partida, por 30-28, mas o Tours reagiu e venceu os três seguintes, por 21-25, 19-25 e 21-25, com Luciano Palonsky nomeado como o melhor em campo.

O argentino marcou um total de 23 pontos, secundado pelos brasileiros Abouba Neto (18) e João Rafael (15), enquanto, no Benfica, Hugo Gaspar foi o melhor marcador (14).

Com novo desaire, o Benfica permanece na última posição, com dois pontos somados, os mesmos dos belgas do Roeselare, que defrontam na quarta-feira os italianos do Lube Civitanova, com cinco pontos. O Tours lidera provisoriamente, com seis pontos.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Tours, 1-3.

Parciais: 30-28 (35 minutos), 21-25 (32), 19-25 (28) e 21-25 (28).

Sob arbitragem de Ozan Cagi Sarikaya (Turquia) e Dobromir Dobrev (Bulgária), as equipas alinharam:

- Benfica: Tiago Violas, André Aleixo, Peter Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar, Rapha e Lucas França. Jogaram ainda Ivo Casas (líbero), Bernardo Westermann, Aaro Nikula, André Lopes e Pablo Natan.

Treinador: Marcel Matz.

- Tours: Luciano Palonsky, Leandro Santos, Zeljko Coric, João Rafael, Michael Parkinson e Abouba Neto. Jogaram ainda Benjamin Diez, Gary Chauvin, Pierre Derouillon e José Santana.

Treinador: Marcelo Fronckro