Benfica soma segunda derrota na Liga dos Campeões de voleibol

Encarnados perderam na Luz com os alemães do Berlim Recycling Volleys.

O Benfica saiu esta quarta-feira derrotado na receção aos alemães do Berlim Recycling Volleys, por 3-1, e somou o segundo desaire na Liga dos Campeões de voleibol, em outras tantas partidas, vendo o adversário distanciar-se na classificação.

O conjunto germânico venceu os dois primeiros parciais com grande autoridade, por 19-25 e 16-25, mas a equipa portuguesa reagiu no terceiro set (25-15), insuficiente para operar a reviravolta no resultado, pois os forasteiros venceram o quarto (19-25).

O zona 4 francês Timothée Carle, do Berlim Recycling Volleys, foi galardoado com o prémio de melhor jogador em campo, atribuído no final da partida, que ditou que os alemães prosseguissem igualados com os russos do Zenit na liderança do Grupo D, com seis pontos, enquanto Benfica e os sérvios do Vojvodina ainda não pontuaram.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Berlim Recycling Volleys, 1-3.

Parciais: 19-25 (27 minutos), 16-25 (22), 25-15 (24) e 19-25 (23).

Sob a arbitragem de Michail Koutsoulas (Grécia) e Wim Cambre (Bélgica), as equipas alinharam:

- Benfica: Raphael de Oliveira, André Lopes, Peter Wohlfahrstatter, Hugo Gaspar, Zelão e Tiago Violas. Jogaram ainda: Ivo Casas (líbero), Bernardo Westermann, Aaro Nikula, Pablo Natan, André Aleixo e Lucas França.

Treinador: Marcel Matz.

- Berlim Recycling Volleys: Ruben Schott, Nehemiah Mote, Sergey Grankin, Timothée Carle, Benjamin Patch e Santiago Danani (líbero). Jogaram ainda: Jeffrey Jendryk, Adam Kowalski, Matt West e Marek Sotola.

Treinador: Cedric Enard.

Assistência: 615 espectadores.