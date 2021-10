Benfica segue em frente na Champions de voleibol

Benfica irá defrontar os finlandeses do Ford Levoranta Sastamalana na segunda ronda de qualificação para a fase de grupos (são três).

O Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de voleibol, ao receber e vencer os estónios do Bigbank Tartu, por 3-1, em jogo da segunda mão da primeira ronda.

Depois do triunfo, por 3-1, na Estónia, o Benfica estava bem encaminhado para aceder à segunda, de três rondas, de acesso à fase de grupos da Liga do Campeões, bastando apenas vencer dois dos parciais esta noite.

Com este resultado, o Benfica vai agora defrontar os islandeses do Valepa, que hoje venceram os neerlandeses do Draisma, por 3-1, depois de terem ganho na primeira mão, por 3-2.

Os campeões nacionais entraram mais fortes no jogo, com bons apontamentos no bloco e no serviço, motivo pelo qual rapidamente manietaram o Bigbank Tartu, que mais não fez que tentar perder pelo menor número de pontos possível, aproveitando a desconcentração final dos "encarnados" para chegar ao final do set a perder apenas por quatro pontos (25-21).

No segundo parcial, aquele que seria o da confirmação, os comandados de Marcel Matz, surpreendentemente, entraram "tremidos", tendo os forasteiros chegado à condição de vencedores (6-5) e estado a liderar o marcador por seis pontos de vantagem (17-11), acabando por vencer por claros 25-17.

André Aleixo abriu o caminho no terceiro parcial, o Bigbank Tartu pouco depois passou para a frente do marcador (3-1), mas isso não atemorizou os "encarnados", que se balancearam, ombrearam e suaram para 'carimbar' o passaporte para a fase seguinte (25-21).

Já com o destino traçado, a parte restante da eliminatória foi apenas para "cumprir" calendário, tendo o jogo perdido intensidade e, por inerência, emotividade. O Bigbank Tartu entrou mais forte, mas o Benfica chegou à condição de vencedor à passagem dos 11-10, pelo inevitável André Aleixo e depois, a partir daí, controlou as operações até Pablo Machado selar o jogo (25-20).

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Bigbank Tartu, 3-1.

Parciais: 25-21 (25 minutos), 17-25 (26), 25-21 (24) e 25-20 (27).

Sob a arbitragem de David Fernandez Fuentes (Espanha) e Chantal Kaiser (França), as equipas alinharam:

- Benfica: André Lopes, Hugo Gaspar, Flávio Soares, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Pablo Machado, Lucas Santos, Aaro Nikula, Bernardo Westermann e Bernardo Silva (líbero).

Treinador: Marcel Matz.

- Bigbank Tartu: Albert Hurt, Martti Juhkami, Aleksander Eerma, Alex Saaremaa, Valentin Kordas e Rait Rikberg (líbero). Jogaram ainda: Kevin Soo, Ronald Jarv, Mart Naaber, Tamur Viidalepp e Taavet Leppik (líbero).

Treinador: Alar Rikberg.

Assistência: cerca de 800 espectadores.