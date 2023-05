Benfica sagra-se tetracampeão de voleibol masculino

Decisão chegou no quinto jogo, com o Benfica a vencer o Fonte Bastardo em Lisboa

O Benfica sagrou-se este sábado tetracampeão nacional, algo inédito no clube, depois de vencer a negra com a Fonte do Bastardo, por 3-0 (parciais de 25-18, 25-16 e 26-24).

Este foi o 11.º título do Benfica, continuando o historial da modalidade a ser liderado pelo Sporting de Espinho, com 18 campeonatos. Os encarnados, no entanto, têm-se aproximado do topo, vencendo oito das últimas dez edições que chegaram ao fim - a de 2020 foi anulada pela pandemia.

Desde a chegada do treinador Marcel Matz, o Benfica já festejou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e quatro Supertaças, estando o técnico brasileiro de 42 anos a marcar uma era.

O Benfica tem ainda beneficiado de uma base sólida de jogadores, entre os quais se destaca Hugo Gaspar, o médico de 40 anos que joga a oposto e possui um palmarés único: nove campeonatos, dez Taças e 12 Supertaças. O líbero Ivo Casas (seis campeonatos, sete Taças e sete Supertaças) e o distribuidor Tiago Violas (cinco campeonatos, quatro Taças e cinco Supertaças) são outros dos esteios.