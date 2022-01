Benfica reforça voleibol feminino com internacional brasileira

Redação com Lusa

Natasha Farinea é central e vive a primeira experiência na Europa.

A central internacional brasileira Natasha Farinea, de 35 anos, é reforço do voleibol do Benfica, naquela que será a sua primeira experiência na Europa, informou o clube lisboeta no sítio oficial na internet.

"Vim para ajudar com a minha experiência. As jogadoras estão a fazer um grande trabalho, são conhecidas em Portugal e no Brasil, e vou tentar fazer o melhor dentro e fora de quadra", disse a jogadora, citada pelo clube.

No Brasil, Natasha Farinea representou São Caetano (2004/04 a 2008/09), Usiminas (2009/12), Vôlei Amil (2012/13), Unilever Vôlei (2013/14), Praia Clube (2014 a 2018), Osasco (2018/19), Fluminense (2019/21) e Vôlei Taubaté (2021/22).