Benfica perde na Luz e vê apuramento para a Champions mais difícil

Para os encarnados a esperança de chegar à Champions passa para o último jogo da fase de qualificação, mas para isso acontecer os comandados de Marcel Matz terão de ganhar no pavilhão do campeão checo e anular o resultado desta quinta-feira.

O Benfica perdeu esta quinta-feira em casa com o Cez Karlovarsko, da Chéquia, por 3-2, ficando assim com o apuramento para a Liga dos Campeões de voleibol mais dificultado.

Para os encarnados a esperança de chegar à Champions passa para o último jogo da fase de qualificação, mas para isso acontecer os comandados de Marcel Matz terão de ganhar no pavilhão do campeão checo e anular o resultado desta quinta-feira.

A equipa lusa lutou até ao fim e só cedeu nos últimos pontos da negra, pelo que tem razões para acreditar que pode ainda virar a eliminatória a seu favor.

No pavilhão n.º 2 da Luz os parciais do jogo foram de 16-25, 22-25, 25-22, 28-26 e finalmente 12-15.

O Benfica entrou forte e chegou a 5-3 no primeiro set, mas depois os checos melhoraram o bloco, erraram pouco e viraram o marcador a seu favor, chegando rapidamente a 11-8. Depois, os visitantes continuarem eficazes, tiraram partido das falhas ofensivas dos locais e fecharam com 25-16.

Os anfitriões melhoraram logo de seguida. Mais agressivos e certeiros, dominaram até 15-10, após o que quebraram em termos de confiança e permitiram a recuperação dos visitantes, com Jakub Ihnat excelente no serviço, e Lukas Vasina a dominar no ataque, até ao 25-22 final.

O Cez Karlovarsko quase resolveu o jogo no set seguinte, que levou até 22-22, recuperando de uma desvantagem máxima de quatro pontos. Depois, Hugo Gaspar fez o 23-22 e o Benfica embalou mesmo para 25-22.

O equilíbrio e as alternâncias no marcador foram a tónica do quarto set, com ambas as equipas menos eficazes do que antes, a falhar serviços e a cometer várias falhas no ataque.

O Benfica esteve a perder por 10-14, mas virou o resultado para 17-16. Sempre incentivados pelo seu público, os encarnados melhoraram a diferença para 19-17 e fecharam o set a 28-26, com um ás de Rapha.

Na negra, os campeões checos chegaram com relativa facilidade a 8-4, aproveitando os erros do ataque do Benfica. Aaro Nikula, no bloco, e Rapha, no serviço, levaram o Benfica a igualar a 12-12, mas depois alguns lances mal perdidos levaram a que os visitantes fechassem o set com 15-13 e a primeira mão da eliminatória com 3-2 a seu favor.