Benfica perde com o Tours na despedida da Liga dos Campeões

Benfica termina Liga dos Campeões de voleibol com nova derrota.

O Benfica perdeu, esta quarta-feira, em Tours, de França, por 3-0, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de voleibol, e despede-se da competição sem qualquer vitória e apenas dois pontos conquistados.

Os campeões nacionais voltaram a comprovar perante o Tours VB, no pavilhão dos desportos Robert Grenon, que eram a equipa menos forte do grupo C, cedendo em três sets com os parciais de 27-25, 25-10 e 25-18, em 83 minutos de jogo.

O Benfica ainda conseguiu discutir o primeiro set frente à equipa francesa, acabando por ser derrotado pela vantagem mínima, com um 27-25 no final, mas no segundo set o Tours não deu grande hipótese e chegou com facilidade ao 13-5, acabando por triunfar por 25-10.

No último set, os encarnados chegaram a liderar na fase inicial e levaram o jogo equilibrado até ao 6-6, altura em que o Tours disparou para o 13-6, gerindo depois o jogo até ao 25-18 final.

O Tours VB apura-se para a fase seguinte como segundo do grupo, com 10 pontos, atrás do Cucine Lube Civitanova, que chegou aos 14 pontos.

Em terceiro, com sete pontos, ficou o Knack Roeselare.