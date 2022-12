Benfica perde com belgas do Knack Roeselare na Liga dos Campeões de voleibol

O Grupo C é liderado pelos italianos do Lube Civitanova, com oito pontos, seguido dos franceses do Tours, com seis, tendo ambos menos um jogo.

O Benfica perdeu esta terça-feira por 3-0 com os belgas do Knack Roeselare, na quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol, somando a quarta derrota consecutiva na prova.

A equipa encarnada, que já tinha perdido, na segunda jornada, com a formação belga, no pavilhão da Luz, por 3-2, deu boa réplica, mas nos momentos decisivos foi impotente para travar a superioridade da equipa do Knack Roeselare, que triunfou pelos parciais de 25-18, 25-22 e 25-16.

A jogar em casa, a equipa belga entrou bem no jogo e chegou a uma vantagem de 4-0, com o Benfica a reagir e a conseguir empatar, mas na parte final do primeiro set o Knack Roeselare chegou ao 20-16 e embalou para o triunfo (25-18).

No segundo parcial, os comandados de Marcel Matz equilibraram o jogo, que esteve empatado 13-13, mas a equipa belga foi mais eficaz no ataque e voltou a vencer, por 25-22.

Na terceira partida, o Knack Roeselare entrou bem e chegou a uma vantagem de 7-2, que se avolumou e chegou aos 12-3, com o set a terminar com 25-16.

O Grupo C é liderado pelos italianos do Lube Civitanova, com oito pontos, seguido dos franceses do Tours, com seis, tendo ambos menos um jogo, do Knack Roeselare, com cinco, e do Benfica, com dois.

O treinador do Benfica reconheceu a superioridade do adversário, apesar de elogiar alguns momentos da equipa durante o jogo.

"Foram superiores no sistema ofensivo, algo que a este nível é decisivo para vencer. Tivemos alguns momentos interessantes, mas não o suficiente para ganhar. Temos mais dois jogos nesta fase de grupos para tentarmos vencer, e vamos ver o que acontece no mês de janeiro. Queremos terminar em crescendo, numa competição forte e deste nível. Hoje [terça-feira] não tivemos a eficiência necessária, principalmente no ataque, perante um adversário forte e que jogou a um nível muito bom", afirmou Marcelo Matz.

Na quinta jornada, o Benfica recebe no pavilhão da Luz o líder Lube Civitanova, equipa contra a qual deu excelente resposta no jogo em Itália, disputado em novembro, como atesta a derrota por 3-2.