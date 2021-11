Benfica mantém invencibilidade no campeonato com vitória sobre o Sporting no dérbi

O Sporting até entrou a vencer (21-25 no primeiro set), mas acabou por não resistir à força do Benfica nos três seguintes (25-18, 25-20 e 25-22).

O Benfica venceu esta quarta-feira o Sporting, por 3-1, em jogo em atraso da sexta jornada da fase regular do campeonato nacional de voleibol, e mantém a invencibilidade na prova somando por triunfos os oito encontros jogados.

Inicialmente previsto para 30 de outubro, o dérbi acabaria adiado para esta quarta-feira devido às condições do piso do pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz - devido a um de andebol durante a tarde, a resina existente no chão, aliada à humidade que se fazia sentir, tornaram impraticável um encontro de voleibol.

Esta quarta-feira, já sem essas condicionantes, os "leões" entraram mais fortes no jogo, chegaram mesmo a assustar, mas o Benfica conseguiu recuperar do primeiro set perdido e aplicar a terceira derrota da formação de Alvalade no campeonato.

O Sporting começou assim a vencer (21-25 no primeiro set), mas acabou por não resistir à força do Benfica nos três seguintes (25-18, 25-20 e 25-22).

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 3-1.

Parciais: 21-25 (27 minutos), 25-18 (28), 25-20 (27), 25-22 (31).

Sob a arbitragem de Sofia Costa (AV Lisboa) e Rui Reis (AV Lisboa), as equipas alinharam:

- Benfica: Raphael Oliveira, Bernardo Westermann, Pablo Machdo, Aaro Nikula, Lucas França e Ivo Casas (líbero 1). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Tiago Violas, André Aleixo e Bernardo Silva (líbero 2).

Treinador: Marcel Matz.

- Sporting: Tiago Pereira, Paulo Silva, Thiago Gelinski, Robinson Dvoranen, Tiago Barth e João Fidalgo (líbero). Jogaram ainda: Victor Pereira, José Alvarez, Yohan Leon, Kelton Tavares e Hugo Vinha e Thomas Powel.

Treinador: Gersinho.

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.