Benfica garante presença na final do campeonato de voleibol

A festa dos jogadores do Benfica

Fechou neste domingo a eliminatória com o Leixões.

O Benfica garantiu neste domingo a presença na final do campeonato de voleibol, depois de vencer o terceiro jogo frente ao Leixões, por três setes a zero, nas meias-finais do play-off.

A formação encarnada, vencedora da segunda fase do campeonato, impôs-se ao Leixões, quarto classificado, num emotivo encontro que registou os parciais de 32-30, 28-26 e 25-20.

O campeão nacional e já vencedor, esta época, da Taça de Portugal, vai discutir a revalidação do título frente ao vencedor da outra meia-final do play-off entre o Fonte Bastardo e o Sporting.

Nos três jogos disputados com o Leixões, o Benfica cedeu apenas um set, no primeiro jogo realizado em Matosinhos, que venceu por 3-1, pelos parciais de 25-21, 25-20, 25-27 e 25-21.

Já nos dois jogos disputados na Luz, do play-off à melhor de cinco, o Benfica venceu ambos por 3-0. No sábado, pelos parciais de 25-13, 25-18 e 25-15 e hoje por 32-30, 28-26 e 25-20.

As águias aguardam agora pelo desfecho da eliminatória entre Fonte do Bastardo e Sporting, cujo terceiro encontro não se realizou, neste domingo, devido a uma intoxicação alimentar nos leões.

O Benfica soma 10 troféus de campeão nacional de voleibol, sete dos quais alcançados nos últimos 10 anos, sendo que é o atual tricampeão em título (2018/19, 2020/21 e 2021/22).

MEIAS-FINAIS (à melhor de cinco jogos):

(+) BENFICA (1) - LEIXÕES (4), 3-0

18 mar Leixões - Benfica, 1-3 (21-25, 20-25, 29-27, 21-25)

25 mar Benfica - Leixões, 3-0 (25-13, 25-18, 25-15)

26 mar Benfica - Leixões, 3-0 (32-30, 28-26, 25-20)

FONTE BASTARDO (2) - SPORTING (3), 1-1

18 mar Sporting - Fonte Bastardo, 3-0 (25-21, 25-21, 25-19)

24 mar Fonte Bastardo - Sporting, 3-2 (20-25, 22-25, 25-20, 25-23, 15-10)

26 mar Fonte Bastardo - Sporting, não se realizou

1 abr Sporting - Fonte Bastardo, 15h00

8 abr Fonte Bastardo - Sporting, 18h00 locais (19:00, horas de Portugal continental) (x)

(x) Se necessário

(+) Apurado para a final