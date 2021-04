Benfica foi campeão sem taça e federação reagiu: "Clube foi informado e não houve objeção"

Depois do nono título, conquistado nos Açores, chegou a explicação federativa para o facto de o troféu não ter sido entregue.

O Benfica sagrou-se campeão nacional de voleibol, este domingo, ao bater a Fonte do Bastardo por 3-0, no terceiro jogo da final, mas não recebeu troféu.

Após o encontro, os jogadores improvisaram uma taça feita de garrafas de água e assim celebraram com um grupo de adeptos presentes no pavilhão da equipa açoriana e mais tarde o clube, através dos canais oficiais, emitia um comunicado lamentando a ausência de representantes federativos a entregar o troféu.

Esta segunda-feira, a federação esclareceu a situação, publicando no seu site uma nota explicativa: "Considerando as limitações impostas pelas viagens aéreas em contexto pandémico, aliado à incerteza do resultado que os dois jogos a disputar este fim de semana acarretavam, a Federação Portuguesa de Voleibol contactou previamente o responsável do voleibol do Benfica, a quem informou, na quinta feira passada, que dado o contexto referido e caso se viesse a encontrar um vencedor, a entrega da taça seria efectuada em momento e local a acordar com o clube campeão. Tal planeamento, não mereceu qualquer objeção ou reparo, antes compreensão, assim tendo ficado definido e organizado. Nesse sentido, atuará a Federação em conformidade com o planeado, aproveitando para reiterar as felicitações ao novo campeão nacional".