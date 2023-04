Benfica derrota Fonte Bastardo e empata final do Nacional de voleibol

Depois da derrota nos Açores, também por 3-2, o Benfica ainda esteve a perder por 2-1 no Pavilhão da Luz

O Benfica empatou a final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer em casa os açorianos do Fonte Bastardo, por 3-2, no segundo encontro da eliminatória decisiva.

Depois da derrota nos Açores, também por 3-2, o Benfica ainda esteve a perder por 2-1 no Pavilhão da Luz, mas conseguiu dar a volta ao resultado e triunfar, por 25-19, 18-25, 23-25, 25-16 e 15-12.

Com a final empatada com um triunfo para cada equipa, o terceiro jogo será no dia 29 de abril, também em Lisboa, enquanto a quarta partida será nos Açores, no dia 03 de maio. Caso seja necessário, o quinto jogo será no Pavilhão da Luz em 6 de maio.