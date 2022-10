Benfica bate Sporting de Espinho e segue inabalável no campeonato de voleibol

Lisboa, 29/10/2022-Jogo de Voleibol do Campeonato Nacional entre o Benfica-Sp. Espinho.( PAULO SPRANGER /Global Imagens)

Encarnados carimbaram o quarto triunfo em quatro jogos e lideram o campeonato em igualdade com o Esmoriz.

Determinado a defender o título de campeão nacional, o Benfica venceu o Sporting de Espinho, por 3-1, em jogo da quarta jornada, reforçando a sua invencibilidade na competição, que lideram a par do Esmoriz.

A formação de Espinho não se deixou intimidar pelo ambiente quente da Luz, vencendo o primeiro parcial, por 23-25. A resposta encarnada chegaria timidamente no seguinte. Descolando da equipa de Tiago Rachão após a igualdade a 10 pontos, as águias abriram caminho para o triunfo por 25-21, empatando o encontro (1-1).

Com tudo em aberto, os anfitriões fizeram-se valer da experiência de Hugo Gaspar para consumar a reviravolta (25-22). Determinados em levar a partida à "negra", os espinhenses foram respondendo aos sucessivos ataques encarnados, mas o triunfo viria a cair para a equipa da casa (25-19).

O Benfica lidera o campeonato com os mesmos 12 pontos que o Esmoriz, uma situação que será desfeita na próxima jornada, com os encarnados visitarem a equipa de Aveiro (terça-feira, 19h30).

A surpresa da jornada viria a surgir em Matosinhos, com o Leixões a derrotar a "equipa sensação", Castêlo da Maia, por 3-0. O Sporting, que aguarda novo treinador, venceu sem dificuldades na receção à Académica de São Mamede (3-0), enquanto a Fonte do Bastardo saiu de Gondomar com um triunfo confortável (3-0).