Benfica bate São Mamede e ruma às meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica qualificou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol.

O Benfica qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol, ao confirmar o favoritismo frente ao São Mamede, por 3-0, na abertura da final a oito, que decorrerá até domingo em Santo Tirso.

As águias, recordistas da prova "rainha", com 18 troféus em 55 edições, gastaram uma hora e dois minutos para vencerem os três parciais (25-14 e duplo 25-15) frente aos matosinhenses, que afastaram o CN Ginástica por idêntico resultado na ronda anterior.

Hugo Gaspar e o austríaco Peter Wohlfahrtstatter sobressaíram pelo Benfica, ambos com nove pontos, tantos quanto Sebastião Alves, o melhor marcador do São Mamede.

Depois de terem eliminado o Sporting de Espinho nos "oitavos" (3-0), o Benfica defrontar nas meias-finais, marcadas para sábado, às 18:00, o Sporting das Caldas ou a Fonte do Bastardo, que medem forças a partir das 21:00 de hoje.

O Benfica materializou desde cedo a maior disponibilidade técnica e física, ao mostrar acerto e eficácia no serviço e no ataque junto à rede para gerirem com serenidade a marcha do marcador e terminarem o primeiro "set" com 11 pontos de distância (25-14).

Se o São Mamede ainda logrou uma superioridade mínima nos instantes iniciais da partida, jamais travou as incursões lisboetas ao longo do segundo parcial, no qual os pupilos de Marcel Matz evoluíram sem dificuldades para fechar com 10 à maior (25-15).

À procura de outra imagem no terceiro "set", o conjunto de Miguel Soares surgiu transfigurado e chegou a usufruir de quatro pontos de vantagem (8-4), embora tenha permitido a reviravolta e terminado a 10 (25-10).

O Benfica saiu por cima em todos os capítulos do jogo, ao exprimir maior eficácia de receção (55% contra 30%) e nos pontos obtidos através de serviços diretos (10 em 75 efetuados contra dois em 45) e junto à rede (40 em 81 tentados contra 28 em 87).

Jogo no Pavilhão do Ginásio Clube de Santo Tirso, em Santo Tirso.

São Mamede - Benfica, 0-3.

Parciais: 14-25 (20 minutos), 15-25 (20) e 15-25 (22).

Sob a arbitragem de Hélder Laínho e Daniel Silva, as equipas alinharam:

- São Mamede: Sebastião Alves, Ivo Aniceto, Miguel Pimpão, Luís Pereira (líbero), Francisco Santos, Tomás Guerra e Leandro Júnior. Jogaram ainda Tiago Jesus, Tomás Correia, João Pedro Guerra, Gonçalo Gomes (líbero), João Soares, Miguel Macedo e Jaime Morais.

Treinador: Miguel Soares.

- Benfica: Raphael Oliveira, André Lopes, Peter Wohlfahrtstatter, Ivo Casas (líbero), Marc Honoré, Theo Lopes e Tiago Violas. Jogaram ainda Bernardo Silva (líbero), Hugo Gaspar, Afonso Guerreiro, Miguel Sinfrónio, Flávio Soares, André Aleixo e Nuno Pinheiro.

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.