Taça de Portugal fica entregue este domingo

O Benfica apurou-se para a final da Taça de Portugal de voleibol pela 26.ª vez no historial, depois de eliminar a Fonte do Bastardo, com um triunfo por 3-1 (parciais de 27-25, 25-17, 22-25 e 25-15).

As águias tinham perdido com os açorianos duas vezes para o campeonato no mês passado, o que lhes custou a liderança, mas, desta vez, levaram a melhor, marcando encontro com o Sporting para este domingo (16h00).

Os leões eliminaram o Leixões por 3-0.