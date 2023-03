Benfica bate Bastardo e levanta Taça de Portugal pela 20.ª vez

Final realizada em Viana do Castelo

O Benfica conquistou a Taça de Portugal pela 20.ª vez no historial, a segunda consecutiva. Em Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto em 2023, os encarnados bateram na final a Fonte do Bastardo, por 0-3, pelos parciais de 21-25, 19-25 e 18-25.

Ao quinto confronto esta época, as águias tinham desvantagem perante os açorianos, que acusaram o cansaço de carimbado o passaporte para a final, de véspera, já perto da meia-noite.

Ainda assim, fizeram uma partida em crescendo, incomodando cada vez mais as águias, implacáveis na ponta final do terceiro set, com Japa a comandar a formação da Luz no serviço (parcial de 0-7).