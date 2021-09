Bélgica impõe-se à Grécia e conquista primeira vitória no Europeu'2021

Redação com Lusa

A seleção belga venceu os gregos este sábado pelas parciais de 25-16, 25-22 e 25-22.

A Bélgica, que na sexta-feira perdeu na "negra" com Portugal (3-2), venceu este sábado por 3-0 a Grécia, em Cracóvia, para o grupo A do Europeu'2021 de voleibol, e conquistou o primeiro triunfo na prova.

A seleção belga, que tal como a helénica procurava a primeira vitória, triunfou pelos parciais de 25-16, 25-22 e 25-22 e ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar do grupo, liderado pela Sérvia, com mais um jogo do que a Polónia, terceira.

A superioridade da Bélgica no primeiro "set" foi indiscutível, muito por culpa da eficácia ofensiva de Sam Deroo, com oito pontos, mas o equilíbrio pautou os seguintes, em que a Grécia vacilou nos momentos decisivos finais.

A jornada prossegue com o duelo de "gigantes" do grupo e dois dos candidatos ao título, entre a anfitriã Polónia e a campeã europeia Sérvia, invencível há 12 jogos consecutivos em fases finais de Europeus (desde o bronze no Europeu2017).

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que arrancou na terça-feira e termina em 19 de setembro, decorre repartida por quatro países - Polónia (grupo A), República Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - com a participação de 24 seleções.