Beatriz Pinheiro e Inês Castro terminam Challenge de Espinho em 17.º lugar

Redação com Lusa

A dupla, que somou 180 preciosos pontos para o ranking mundial, fez um balanço "muito positivo" da participação.

A dupla portuguesa de voleibol de praia formada por Beatriz Pinheiro e Inês Castro terminou este sábado no 17.º lugar o Challenge de Espinho, etapa do circuito mundial a decorrer até domingo na Praia da Baía.

Beatriz Pinheiro e Inês Castro foram afastadas após terem perdido com as finlandesas Taru Lahti-Liukkonen e Anniina Parkkinen - que já tinham afastado na qualificação as campeãs nacionais Juliana Antunes e Tânia Oliveira -, por 2-0, pelos parciais de 21-18 e 21-13.

A dupla afirmou que se tivesse ganho o primeiro set, que entregou às finlandesas com a perda de três pontos consecutivos na parte final, teria tido mais força e confiança para o segundo e que a história do jogo poderia ter sido diferente.

Beatriz Pinheiro e Inês Castro, que somaram 180 preciosos pontos para o ranking mundial, fizeram um balanço "muito positivo" da participação, em que evoluíram de jogo para jogo, e apontaram já como objetivo a curto prazo "trabalhar para lutar pelo título de campeãs nacionais".